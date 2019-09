Mediterranes Flair in der Betonwüste

Einen Überraschungsgig hat am Mittwoch die österreichische Band Wanda am Berliner Mercedes Platz gespielt. 2.000 Musikfans tanzten draußen und umsonst zu Hits wie "Bussi Baby". Von Christiane Falk

Der Regen hält die Fans nicht ab, sie kommen nur später: Während es beim Soundcheck der österreichischen Band Wanda am Mittwoch noch leer ist, ändert sich das Bild, als sie um 19 Uhr für ein einstündiges Konzert auf die Bühne vor der Berliner Verti Music Hall kommen.

Für ein paar Minuten wandelt sich die Betonwüste des Berliner Mercedes Platzes in eine Stadt in Norditalien. In "Bologna" singt Marco Wanda: "Wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag: für Amore, Amore'" und animiert die Fans sofort zum Mitsingen.

50 Jahre ist es her, dass die Beatles 1969 ihr letztes Konzert gaben - das sogenannte "Rooftop Conzert" in der Savile Row in London bekamen nur die Fans mit, die zufällig vorbeikamen. Das Gratiskonzert von Wanda wird lediglich einige Stunden auf Radioeins beworben - und 2.000 Fans kommen.

Auf der kleinen Bühne vor der Verti Music Hall ist kaum Platz für die fünf Bandmitglieder. Wanda, die sonst mittlerweile die großen Hallen und Stadien bespielen, stehen so eng beieinander wie seit Jahren nicht mehr - und scheinen es zu genießen. Marco Wanda fordert sein Publikum auch schnell zum Tanz auf - "Luzia" gehört zu den rockigsten und treibendsten Songs. Es folgt kurz darauf mit "Schickt mir die Post" ein weiterer Song des Debütalbums.

Erst nach einer knappen halben Stunde stimmen Wanda die ersten neuen Lieder an. "Ciao Baby" und "S.O.S." fügen sich wunderbar in den typischen Wanda-Sound ein, sind gefüllt mit melancholischen, nachdenklichen Schlagworten und Formulierungen, wie sie keine andere deutschsprachige Band so schonungslos ausarbeitet.