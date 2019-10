Satire in Zeiten von Trump, Brexit & Co? Auch nach 70 Jahren satirischer Gesellschaftskritik beweist die Urberliner Theater-Institution "Die Stachelschweine", dass die Welt nie verrückt genug ist, um auf der Kabarett-Bühne noch einen obendrauf zu setzen. Von Lotte Glatt

Schauspieler Rolf Ulrich gründete 1949 gemeinsam mit seinen Kollegen Alexander Welbat, Klaus Becker und Joachim Teege das erste politische Nachkriegskabarett in Deutschland. Der tierische Name des Schauspielerkollektivs "Stachelschweine" geht dabei auf eine gleichnamige Satire-Zeitschrift der 1920er zurück. In wechselnden Besetzungen, darunter die Ensemble-Mitglieder Wolfgang Gruner, Günter Pfitzmann und Edith Hancke, durchlebte das Kabarett-Kollektiv in der Folgezeit vier Umzüge. Seit 1965 haben die "Stachelschweine" im Europa-Center in Berlin-Charlottenburg ihr festes Zuhause.

Ihr nun 70-jähriges Dasein in der Berliner und gesamtdeutschen Kabarettszene feiern die "Stachelschweine" gleich mit zwei Jubiläumsprogrammen: "Viel Tunnel am Ende des Lichts" hatte bereits am 31. August Premiere. Hier begegnen sich drei Menschen zufällig auf dem Dach des Europa-Centers - eigentlich wollten sie sich alle drei dort das Leben nehmen.

Das Stück stammt aus der Feder von Frank Lüdecke. Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist und Autor hat in diesem Jahr die künstlerische Leitung des Hauses übernommen, in dem er vor 40 Jahren selbst die Begeisterung für das Kabarett entdeckt hatte. 1979 besuchte er hier als Schüler seine erste Kabarett-Veranstaltung.

Das Jubiläumsstück Nummer zwei trägt den Namen "Überall ist besser als nichts" und ist eine Aneinanderreihung von Sketchen, die alle zeigen, wie übergeschnappt die Welt von heute ist. Schauspielerin Andrea Wesenberg, eine von drei Darstellerinnen und Darstellern, besingt das so: "Die Welt ist verrückt, was läuft da nur? Guck dir den Trump an mit seiner Frisur. Dann weißt du Bescheid, so ist unsere Zeit. Eine bekloppte Mixtur."