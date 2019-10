25 Millionen für acht Folgen: Mit diesem Budget verfilmt der Streaming-Dienst Amazon Prime das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Die 1978 veröffentlichten Memoiren von Christiane F. sollen dabei modern und zeitgenössisch interpretiert werden.



In Prag und Berlin laufen bis Februar 2020 die Dreharbeiten zur Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" nach dem autobiografischen Buch von Christiane F. Geplant sei eine moderne, zeitgenössische Interpretation der 1978 veröffentlichten Memoiren, teilten Constantin Television und Amazon Prime Video am Donnerstag in München mit.

Die Serie soll 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Amazon Prime zu sehen sein. Das Budget für die acht Folgen beträgt laut Produzent Oliver Berben mehr als 25 Millionen Euro. Regie führt Philipp Kadelbach, besetzt ist die Serien mit einer Reihe neuer deutscher Schauspieler, darunter Jana McKinnon als Christiane sowie Michelangelo Fortuzzi als Benno und Lena Urzendowsky als Stella.