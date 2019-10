Bild: dpa/Peter Steffen

Gesetzlicher Feiertag in Brandenburg - Protestanten feiern Reformation, Kinder lieber Halloween

31.10.19 | 08:16

Protestanten in aller Welt feiern am Donnerstag den Reformationstag. Dabei wird an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren erinnert. Vor allem in den

Bundesländern, in denen der Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, laden die Kirchen zu Gottesdiensten, Konzerten und Diskussionsveranstaltungen ein.



In Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag - nicht in Berlin

In Brandenburg ist der Reformationstag am 31. Oktober ein gesetzlicher Feiertag. Daher wird in Berlin wie in jedem Jahr mit einem größeren Andrang von Menschen aus Brandenburg gerechnet, die den Tag nicht nur nutzen, um der Reformation zu gedenken, sondern zum Einkaufen oder zur Freizeitgestaltung in die Hauptstadt reisen. Auch in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag. In Berlin dagegen nicht - stattdessen hat sich das Land in diesem Jahr entschieden, den Internationalen Frauentag am 8. März zum Feiertag zu erklären. In Bundesländern, in denen kein arbeitsfreier Tag ist, haben die Landeskirchen ihre zentralen Veranstaltungen teilweise auf die Abendstunden gelegt.



Reformationsgedenken im Zeichen des Mauerfall-Jubiläums

In diesem Jahr steht der Reformationstag auch im Zeichen des 30-jährigen Mauerfall-Jubiläums. An der Berliner Gethsemanekirche findet ein ARD-Fernsehgottesdienst statt zum Thema "Glaube.Liebe.Revolution - 30 Jahre Friedliche Revolution". Als Gast wird der Liedermacher Stephan Krawczyk erwartet, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Dienstag ankündigte. In Brandenburg lädt die Gemeinde in Wittenberge (Landkreis Prignitz) zu einem Gottesdienst "Zu Tisch mit Martin Luther". In der Kirche von Dissen-Striesow (Landkreis Spree-Neiße) wird ein Wendischer Abendmahlsgottesdienst gefeiert.



Der zentrale Reformationsempfang der Landeskirche findet dieses Jahr in der Zionskirche in Berlin-Mitte statt. Die Andacht hält Bischof Markus Dröge gemeinsam mit dem früheren

Generalsuperintendenten Martin-Michael Passauer.



Evangelische Selbstbesinnung und Gedenken an Luther

Am Reformationstag wird an den Thesenanschlag Martin Luthers (1483 - 1546) am 31. an der Wittenberger Schlosskirche im Jahr 1517 erinnert. Luther prangerte vor allem den Ablasshandel in der Katholischen Kirche an und wollte die Kirche erneuern. Die von ihm geforderten Reformen führten schließlich zur Gründung der evangelischen Kirchen. In der Evangelischen Kirche wird der Tag als Gelegenheit zur Selbstbesinnung verstanden. Zum 500. Jahrestag der Reformation am 31. Oktober 2017 war der Tag einmalig bundesweit arbeitsfrei.



Viele Kinder feiern lieber "Halloween"

Für viele Kinder in Berlin und Brandenburg wie auch in den übrigen Bundesländern ist der Reformationstag eher mit dem Gedanken an "Süßes oder Saures" verbunden. So hat sich seit den 1990er-Jahren Jahren auch in Deutschland der Brauch verbreitet, am 31. Oktober Halloween zu feiern. Verkleidet als Feen, Fledermäuse, Geister oder Hexen, ziehen die Kinder von Haus zu Haus und fordern die Menschen auf, ihnen Süßigkeiten zu geben - begleitet von der Drohung, ihnen sonst böse Streiche zu spielen. Zentrales Halloween-Symbol ist ein ausgehöhlter Kürbis mit Augen, Nase und Mund, der von innen mit einer Kerze beleuchtet wird. Ursprünglich kommt der Halloween-Brauch aus dem katholischen Irland, wo mit "All Hallows' Eve" die Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen (1. November) gefeiert wird. Irische Auswanderer brachten Halloween in die USA, von wo aus der Brauch später auch nach Deutschland kam.

Polizei will zu Halloween hart durchgreifen