Die Berliner Schriftstellerin Vera Friedländer ist tot. Wie der Verlag "Das Neue Berlin" unter Berufung auf Friedländers Sohn bestätigte, starb sie bereits am Freitag im Alter von 91 Jahren.

Friedländer wurde 1928 in Woltersdorf (Oder-Spree) geboren. Bekannt wurde sie durch ihr autobiografisches Werk "Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander". Als 15-Jährige beteiligte sie sich 1943 am Protest in der Berliner Rosenstraße, um die Freilassung jüdischer Männer aus Gestapo-Haft zu erreichen.



1990 war Friedländer Mitbegründerin des Jüdischen Kulturvereins Berlin.

Sendung: Abendschau, 27.10.2019, 19.30 Uhr