Fast ausverkauft ist der Admiralspalast und das Publikum bunt gemischt. Viele englische Sprachfetzen fliegen durch den Saal. Pünktlich um acht allerdings verstummen alle andächtig, als die leise und sehr spezielle Vorband auf die Bühne kommt. Das Trio "Dallas Acid" kommt wie Bill Callahan auch aus Austin, Texas: die perfekte Symbiose, die am Ende dieses Vorspiels in einem gemeinsamen Song endet.



Als Callahan dann eine Stunde später mit drei weiteren Musikern wieder auf die Bühne kommt, sind seine Fans wohlig in die roten Plüschsessel versunken und bereit, sich voll und ganz in diese sonore Stimme einzumummeln.