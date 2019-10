Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Kröller-Müller-Museum im niederländischen Otterlo und dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam entstanden. Einige der Werke sind Leihgaben des Art Institute of Chicago und der National Gallery of Art in Washington D.C. in den USA.

"Van Gogh. Stillleben" wird bis zum 2. Februar 2020 in Potsdam zu sehen sein. Zuletzt war im Barberini die Ausstellung "Werke des Barock" zu sehen. Das Museum eröffnete Anfang 2017. Es wurde finanziert vom Software-Milliardär und Kunstmäzen Hasso Plattner.

Sendung: Brandenburg aktuell, 26.10.2019, 19.30 Uhr