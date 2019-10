Befragt wird Yücel auf dem Podium von der Journalistin Doris Akrap, zugleich seine "beste Freundin", wie er sagt. Vor der eigentlichen Lesung aus dem neuen Buch erzählt der 1973 in Deutschland geborene Autor dann erst einmal ausführlich, wie er im türkischen Gefängnis sein vorheriges Buch geschrieben hat. Mit Texten, die er für verschiedene seiner bisherigen Arbeitgeber verfasst hatte: "Also, wir haben die ganzen Texte aus 'Jungleworld' und TAZ und WELT in diese Zelle reingeschmuggelt. Und ich fing an, an diesem Buch zu arbeiten. Das waren am Ende 511 handschriftliche Seiten und ich dachte - krass."