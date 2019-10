Es sei "über viele Jahre hinweg ein erheblicher Bauunterhaltsstau entstanden", heißt es in einem Bericht des Rechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung Preußischer Kulturbesitz begegne dem nicht effektiv, kritisieren die Prüfer.

Aufgeführt werden Schäden etwa an Fassaden oder Fenstern, mitunter gefährden mangelnde Abdichtungen Bereiche, in denen Sammlungsgegenstände - "auch wertvolle Exponate" - lagern. Diese stehen auf Paletten, von Pfützen umgeben, nur mit Folien abgedeckt. Dokumentiert werden die Details mit Fotos, betrachtet wurden die Jahre 2010 bis 2017. Bereits 2007 hatte der Bundesrechnungshof den unzureichenden Werterhalt der Stiftungsimmobilien kritisiert.

Bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hieß es, in den Bauunterhalt sei in den vergangenen Jahren zu wenig Geld geflossen. Gero Dimter, der Vize-Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, räumte am Dienstag im Gespräch mit dem rbb Mängel an den Kulturbauten ein, warb allerdings um Verständnis. "Nach der Wiedervereinigung ging es zunächst darum, die großen Sanierungsbedarfe im Osten der Stadt zu stemmen", sagte Dimter im rbb-Inforadio, "die Museumsinsel ist inzwischen zu zwei Dritteln saniert, die Staatsbibliothek Unter den Linden vollständig und jetzt richtet sich der Fokus auf die Museen am Kulturforum und in Dahlem."



Bei der Sanierung und Instandhaltung der Gebäude sei die Stiftung auch von ihren Geldgebern abhängig, insbesondere vom Bund und dem Land Berlin. "Wir haben es erreicht, dass in den letzten Jahren der Bauunterhalt von vier Millionen [Euro] im Jahr auf acht Millionen im Jahr verdoppelt werden konnte", sagte Dimter, das decke den Bedarf aber "noch nicht ganz".

Den vom Bundesrechnungshof geforderten Instandhaltungsplan wolle die Stiftung bald konzipieren. Mit Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung erstelle die Stiftung bereits jetzt einen systematischen Plan, um Instandhaltungsbedarfe zu ermitteln und festzuhalten, sagte Dimter. Für größere bauliche Sanierungsarbeiten und Neubauten hat die Stiftung derzeit Mittel in Höhe von rund 136 Millionen pro Jahr zur Verfügung.