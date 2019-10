Der Burlesque-Tanz hat sich seit seiner Erfinung in den 1920ern verändert: Heute geht es nicht mehr nur ums Ausziehen, sondern ums Fürchten, Flirten und Persönlichkeit. Ein Besuch in einer Tanzschule zum Start der Berlin Burlesque Festivals. Von Magdalena Bienert

"Die Herausforderung ist nicht unbedingt, dass man sich eine bestimmte Schrittfolge merken oder sich besonders gut verdrehen muss", sagt Freund über die Kunst einer guten Performance, "sondern es kommt auf den Charakter an: Wer bist du und welche Geschichte hast du zu erzählen? Und kannst du mich mitnehmen in deine Fantasie und deinen Traum?" Je besser das eine Künstlerin könne, umso ansprechender und schöner sei die Show.

Bei Burlesque Shows denkt man an die 1920er Jahre, an pure Verheißung, wenn sich leicht bekleidete Frauen gekonnt eines Handschuhs entledigen oder ihre Federboas kreisen lassen. Auch 2019 dreht sich bei dieser Performance alles ums Ausziehen. Das darf auch schräg sein, witzig oder wild. Neo-Burlesque ist die moderne Weiterführung des einstigen Striptease. Aber es geht eben um mehr, als nur ums Ausziehen: Jede Tänzerin habe ihre eigene Persönlichkeit, sagt Ariane Freund. Die Tänzerin wird mit ihrer Bühnenfigut als die deutsche blonde Antwort auf die US-Amerikanerin Dita von Teese gehandelt.

Mit Burlesque habe sie damals eine Möglichkeit gefunden, ihre eigenen Stücke auf die Bühne zu bringen - mit eigener Dramaturgie samt selbst geschneiderten Kostümen und ausgesuchter Musik. "Das Kokettieren, das Flirten, mit dem Gegenüber in Aktion treten, das macht mir unheimlich viel Spaß und deshalb bin ich so glücklich, dass ich Burlesque gefunden habe, weil sich da alles verbindet", sagt Freund.

Neben ihren eigenen Shows leitet die 38-Jährige die Berlin Burlesque Academy in Prenzlauer Berg. Vier Wochen vor dem Beginn des ebenfalls von ihr initiierten Berlin Burlesque Festivals (17. bis 20. Oktober) treffen sich hier einmal pro Woche fünf Frauen, um die Kunst der tänzerischen Verführung zu lernen. Die Performerin Arden Delacour leitet sie an.

Nachdem sich alle vorgestellt haben, bekommen alle goldene High Heels und Arden Delacour dreht die Musik auf. "Und jetzt alle einmal zum Spiegel und schaut Euch dabei fest in die Augen!" Für den knapp fünfminütigen Auftritt beim Burlesque Festival in den kommenden vier Tagen darf jede der Frauen selbst entscheiden, wie weit sie gehen möchte und wieviel nackte Haut sie zeigen mag.

Jede in diesem geschützten Raum hat ihre eigene Geschichte: Ellen ist extra aus Dortmund angereist. Sie arbeite als Domina und tanze aber auch viel, sagt sie - vor allem Standard und Tango. "Domina sein ist ja auch eine Performance." Besonders interessiere sie, was sie noch ausdrücken könne, welche Bewegungen und Outfits es gebe, die sie später in ihr Repertoire aufnehmen könne.

Das Besondere an der Burlesque-Szene ist: Es gibt kaum Schönheitsideale, wie die bunte Frauentruppe im kleinen verspiegelten Tanzraum der Academy zeigt. Vielmehr geht es um die Persönlichkeit. Caroline ist 36 Jahre alt und 1,84 Meter groß und eher kurvig. Sie habe Burlesque in Zürich kennengelernt und es mache ihr "unheimlich Spaß". "Das ist eine tolle Verbindung von Tanzen, hat mit Persönlichkeit und Selbstliebe zu tun", sagt sie.

Für Profi Ariane Freund alias Marlene von Steenvag ist längst klar, wie weit sie in ihrem Spiel geht. Ihr gehe es nicht darum etwas zu versprechen oder im Gegenteil etwas nicht zu tun, sondern Spannung aufzubauen. Der Zuschauer solle die ganze Zeit überlegen: Was kommt als Nächstes? "Wenn wir ein Gewand öffnen oder eine Federboa von der Schulter fallen lassen, dann präsentieren wir eine Seite und verdecken sie wieder. Gebe ich dir was oder nicht? Stimmt der Applaus oder nicht? Was gibst du mir als Zuschauer, damit ich mich auf dieses Spiel einlasse", erklärt Freund das "Teasen", das Anheizen des Publikums.

Wenn das Publikum sie gelangweilt auflaufen lässt, bleibt die Tänzerin eben angezogen. "Ich hatte mal einen Auftritt, wo die Leute schon so satt und gelangweilt wirkten", erzählt sie. "Ich wollte gerade den BH ausziehen und habe nochmal so in die Runde geguckt, ob ich noch etwas Applaus abholen kann - da kam aber rein gar nichts. Dann habe ich beschlossen: Nee, das mache ich jetzt nicht." Dann habe sie den BH angelassen und die Show beendet: "Das war mir zu doof", sagt sie. Es habe ihr aber den Respekt des Publikums gebracht. "Ich muss nichts machen. Der Kunde kauft meine Show und die geht so und so lange - aber was ich in der Zeit mache, das ist absolut mir selbst überlassen", sagt die Tänzerin.