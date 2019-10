Theater am Potsdamer Platz

Der kanadische Zirkus "Cirque du Soleil" zieht dauerhaft an den Potsdamer Platz. Für die ab Winter 2020 geplante Show lasse man lasse sich von Berlin und seiner Kultur inspirieren, hieß es.

Der Cirque du Soleil will mit einer eigenen Show in Berlin sesshaft werden. Das teilte der Co-Verantstalter Live Nation am Montag mit.

Berlin soll eine eigens geschaffene Show bekommen. Man lasse sich von Berlin und seiner Kultur inspirieren, hieß es. Die Aufführung in der Hauptstadt wäre die erste Aufführung von Cirque du Soleil mit festem Sitz in Europa. "Das ist eine schöne Art die 25-jährige Beziehung zur Stadt zu feiern", sagte Geschäftsführer Daniel Lamarre.

Im Winter 2020 soll die neue Show im Theater am Potsdamer Platz Premiere feiern, wie die Veranstalter mitteilten. Sie rechneten damit, dass bis zu 400.000 Besucher jährlich die Aufführungen erleben könnten. Tickets sollen sich Zuschauer Ende November kaufen können.

Live Nation ist sowohl Kooperationspartner von Cirque du Soleil als auch der neue Betreiber des Theaters am Potsdamer Platz. Der Cirque du Soleil beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Artisten.