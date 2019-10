www.imago-images.de/Baran Audio: Inforadio | 04.10.2019 | Steen Lorenzen | Bild: www.imago-images.de/Baran

Konzertkritik | David Hasselhoff - The Hoff hält Hof in Berlin

04.10.19 | 07:16 Uhr

30 Jahre Mauerfall - nicht ohne David Hasselhoff! "The Hoff" hat am Tag der Einheit mit einem Konzert in Berlin Erinnerungen seinen legendären Auftritt am Brandenburger Tor 1989 geweckt. Nicht nur musikalisch eine Herausforderung für Steen Lorenzen.

Deutschland 1989 - ein Wintermärchen. Ein flotter Schauspieler, der in überaus erfolgreichen Fernsehserien in einem futuristischen Sportauto und als Lebensretter in roter Badehose unterwegs ist, singt am Brandenburger Tor ein Lied über die Freiheit. Danach bröckelt der Beton der Mauer endgültig. Der David-Hasselhoff-Mythos ist geboren. 30 Jahre später feiert der US-amerikanische Entertainer statt mit einer halben Million nur noch mit 3.500 Fans den Mauerfall in der etwas zu groß wirkenden Max-Schmeling-Halle.



Hasselhoff zwischen Kult und Trash

Natürlich geht der Kulturkritiker nicht ohne Vorbehalte, um nicht zu sagen Vorurteile zu diesem Konzert. Was heißt Konzert? Ist das überhaupt eine musikalische Darbietung oder die mit Ballermann-Musik unterlegte Show eines längst verloschenen Fernsehstars? Was ist anderes zu erwarten als schlechte Musik, eine trashige Inszenierung und, wenn es richtig schlimm kommt, rührselige Ansprachen zur Deutsche Einheit? Doch wer seinen Humor nicht an der Garderobe abgegeben hat, muss - kaum ist Hasselhoff nach einem Videopotpourri aus "Knight Rider"- und "Baywatch"-Sequenzen auf einer Hebebühne erschienen - schmunzeln. Denn der einzige Weg, diesen Abend zu verstehen, ist, sich zumindest für eine Weile dem fahrenden Ritter hinzugeben. The Hoff hält Hof. Seine Gefolgsleute sind fröhliche Menschen, die ihm in den 80ern dabei zugeschaut haben, wie er mit seinem Sportflitzer namens K.I.T.T. sprach - mittlerweile grauer Alltag für alle, doch damals wegweisend. Menschen, die ihn in seiner roten Badehose bewundert haben, weil er nicht nur Ertrinkende, sondern gleich die Welt rettete.



Band in Wacken-Festival-Outfit

Das Konzert beginnt sogar musikalisch ganz vielversprechend. The Hoff hat gleich am Anfang ein goldenes Glitzer-Jackett gegen eine Lederjacke ausgetauscht. Neben ihm bauen sich sieben Musiker auf, drei davon könnte er beim Wacken-Festival gecastet haben. Männer, die Kutten tragen, Gitarren schultern und ihre Tattoos auf den Oberarmen zur Schau stellen. Hasselhoff schmuggelt sogar einen Indierock-Song von Jesus and The Mary Chain ins Programm und beschwört immer wieder mit Nachdruck "30 Years of Freedom". Als wolle er unterstreichen, dass es nach wie vor genug Gründe gibt, nach der Freiheit Ausschau zu halten. Später wird er sogar noch eine ganz passable Version von Bowies Berlin-Song "Heroes" singen. Womit wir wieder an der Mauer angekommen wären und der Mauerfall-Partystimmung, für die Hasselhoff schließlich immer wieder nach Berlin kommt. Eine Rolle, in der sich der Entertainer offensichtlich gefällt.

Ballermann-Momente und Fotos mit Lebensrettern

Deshalb beginnt nach anfänglichen Überraschungsmomenten nun tatsächlich der Ballermann-taugliche Teil des Abends: mit schmalzigem 80er-Jahre Schlagerpop, süßlichen Countrynummern und aufgemotzten Rocksongs. Hasselhoff und seine Band interpretieren John Denvers "Country Roads", "Hooked on a Feeling"; von Blue Swede und bringen die Halle in Wallung mit "It's a Real Good Feeling". Nach 14 Songs muss der 67-jährige Hasselhoff, der sich nicht mehr ganz rund auf der Bühne bewegt, eine längere Pause machen. Die Fans stärken sich mit den nächsten Bieren, posieren vor K.I.T.T. - das "Knight Rider"-Auto steht tatsächlich mitten in der Max-Schmeling-Halle - und machen Fotos mit etwaigen, selbsternannten Baywatch-Lebensrettern. Dann wird Hasselhoff mit Fankurven-Gesang wieder auf die Bühne geholt.



Blümchen und Polonaise

Jetzt müsste eigentlich Dieter Bohlen an der Seite von David erscheinen, stattdessen singt die 90-er Jahre Eurodance-Sängerin Blümchen ein Duett mit ihm. Es ist Zeit für eine Polonaise. Und tatsächlich findet sie auch statt: Zum Song Limbo, mit Fans auf der Bühne. Der Abend endet schließlich, wie er enden muss. Mit Hasselhoffs Mauerfall-Mythos-Song "Looking For Freedom". Der Kulturkritiker rettet sich in die Nacht hinaus und schaut sich zu Hause nochmal Hasselhoffs Auftritt bei Markus Lanz an: wie The Hoff der "Fridays For Future"-Aktivistin Luisa Neubauer zur Seite springt und FDP-Chef Lindner die Leviten liest. So geht der Abend auch für den Kritiker mit "A Real Good Feeling" zu Ende.

