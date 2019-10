Nach sieben Jahren Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten an der Friedrichswerderschen Kirche abgeschlossen. Wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Freitag mitteilte, wird das Berliner Schinkel-Bauwerk ab dem zweiten Quartal 2020 als Ausstellungsraum für die Alte Nationalgalerie genutzt. Vorher sind Tage der offenen Tür geplant, an denen das Kirchengebäude besichtigt werden kann.

Die Kirche im historischen Zentrum Berlins wurde von Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) entworfen und zwischen 1824 und 1830 erbaut. Durch Neubauten in unmittelbarer Nähe waren Risse in dem Bauwerk entstanden, die vom Boden über das Mauerwerk bis in das Gewölbe reichten. Die Kirche musste deswegen 2012 geschlossen werden.

Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz dankte der Kirchengemeinde in der Friedrichstadt und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für die Bereitschaft, das Kirchengebäude für die Staatlichen Museen zu Berlin zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarung gilt für zunächst mindestens fünf Jahre.