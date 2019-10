Gegen den 67-jährigen Kunsthändler wird wegen schweren Betruges in Zusammenhang mit hochwertigen Kunstwerken ermittelt. Mitarbeiter des Landeskriminalamtes hatten am vergangenen Donnerstag fünf Adressen des Galeristen in Berlin und zwei in Brandenburg durchsucht, Vermögenswerte gepfändet und Beweismittel sichergestellt. Ermittelt wird gegen ihn auch wegen Urkundenfälschung. Der Galerist hat wegen seiner angeschlagenen Gesundheit Haftverschonung bekommen.

Nach einem Bericht der "Zeit" und des Deutschlandradios soll der Galerist in einem anderen Fall das Original des abstrakten Richter-Gemäldes mit der Werknummer "705-2" im Jahr 2014 ausgestellt haben. Im Frühjahr 2019 hatte ein Kunde des Berliner Galeristen ein Gemälde mit derselben Werknummer bei dem New Yorker Auktionshaus Christie's eingeliefert. Um routinemäßig die Echtheit des Bildes zu prüfen, hatte das Auktionshaus das Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden kontaktiert. Ein Foto, das das Auktionshaus an das Archiv geschickt hatte, wurde mit einem Foto des Originals verglichen - damit konnte das Bild in Christie's als Kopie entlarvt werden.

Auf der Übergabequittung, die der Sammler dem Galeristen unterschrieb, soll allerdings noch das Original abgebildet gewesen sein. Die Berliner Staatsanwaltschaft konnte diesen Fall nicht bestätigen. Der Galerist war für Nachfragen der "Deutsche Presse Agentur" nicht unter der Telefonnummer seiner Galerie für eine Stellungnahme zu erreichen.