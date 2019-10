Der Regisseur Herbert Fritsch verlässt die Berliner Schaubühne. Entsprechende Gerüchte bestätigte das Theater am Freitag auf Nachfrage von rbb|24. Fritschs Inszenierung von "Amphitryon", die am Sonntag Premiere gefeiert hatte, sei seine letzte Arbeit an der Schaubühne.

Zu den Gründen hieß es von der Schaubühne: "Wir kamen Herbert Fritschs Wunsch nach, die Zusammenarbeit zu beenden."