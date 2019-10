Wo steht denn generell Poetry Slam in Deutschland? Es haben ja einige den Sprung auch in die Bestsellerlisten geschafft: Marc Uwe Kling ist der große Name. Dann gibt es fließende Übergänge auch zum Comedy Business. Du hast für das "Neo Magazin Royale" geschrieben und gearbeitet. Können viele von denen, die in den kommenden Tagen antreten, von ihren Bühnenauftritten und Texten leben?

Neben dem Einzeltitel gibt es auch einen Teamtitel. Teams sieht man sehr selten, weil es sehr teuer ist, es ist aber total spannend. Die Slam-Szene weiß das und diese gehen auch selber alle zu den Team-Halbfinals und Finals, weil das eigentlich das Spannende ist. Da sieht man nämlich ab und zu noch Ding auf der Bühne, die hat man so noch nicht gesehen, weil die performativen Möglichkeiten so groß sind. Es hat etwas Theatrales, teilweise was Musikalisches und es ist Druck drauf.

Wäre Poetry Slam nicht auch ein tolles Schulfach?

Poetry Slams sind schon in ganz vielen Rahmenplänen mit drin. Ich biete auch selber Workshops an und bin auch oft an Schulen. Es ist halt ganz gut, weil man dabei das machen kann, was viele Deutschlehrer leider nicht schaffen und zwar Freude an Sprache übermitteln. Und das ist ein Punkt, der eigentlich sehr zentral ist, aber häufig schwer rüberzubringen ist. Es geht darum, den Schülern zu zeigen: Guck mal, all diese Stilmittel, die wir lernen, können in einem Text sein, der mit deiner Lebensrealität zu tun hat und den ich so weit weg sein muss von dem, wo du lebst.