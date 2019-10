Das 1964 als Jazztage gegründete Fest ist eines der ältesten Jazz-Festivals in Europa. Auch in diesem Jahr wird es hier wieder zahlreiche Deutschland- und Weltpremieren geben. "Wir haben in diesem Jahr 15 Deutschlandpremieren", so Deventer im rbb. "Da sind auch ganz neue Gesichter dabei."

Schwerpunkt des Festivals seien, so Deventer, "grob gefasst neue Stimmen und internationale Begegnungen". Man trete in diesem Jahr "die Reise ins Herz des Festspielhauses an", sagte Deventer. Dazu sei die Bühne in eine Art Arena mit einem Durchmesser von elf Metern verwandelt worden. Dort sollten etwa 300 Zuschauer mit den Musikern auf der Bühne sitzen. "Wir bieten auch 100 Plätze auf Matratzen an". Es seien Stuhlreihen entfernt worden, um die Bühne zu vergrößern. "So entsteht eine sehr große Nähe zu allen, also zwischen Zuschauern und Musikern."