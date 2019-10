Der Zuschauer Berlin Dienstag, 08.10.2019 | 16:55 Uhr

SFB1 (heute 88,8) habe ich in meiner Kindheit und Jugendzeit gehört, und verbinde damit vor allem drei Persönlichkeiten: Goetz Kronburger, Hans-Dieter Frankenberg und Henning Vosskamp. Jetzt sind sie alle nicht mehr da. Solche Leute fehlen heute, wo alles nur noch nach Einheitsbrei klingt.



In besonders guter Erinnerung ist mir die Sendung "Berlin 19, Masurenalle - Radiogespräche über den SFB und seine Programme" geblieben. Sie lief, wenn ich mich richtig erinnere, jeden Montag um 21.05 Uhr und wurde meistens von Goetz Kronburger moderiert, hin und wieder auch von den beiden anderen genannten Herren. In der heutigen Zeit, wo der gute Kontakt zwischen Sender und Hörern bzw. Zuschauern so wichtig wie nie ist, wäre eine solche Sendung durchaus wieder wünschenswert.