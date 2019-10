imago images Audio: Inforadio | 11.10.2019 | Steen Lorenzen | Bild: imago images

Konzertkritik | Ariana Grande in der Mercedes-Benz-Arena - Grandiose Stimme im Lavalampen-Licht

11.10.19 | 08:03

Popsängerin Ariana Grande kann mit 26 Jahren auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Mittlerweile stellt sie Rekorde der Beatles ein. In Berlin konnte sie am Donnerstag gesanglich überzeugen, dennoch blieb der Abend distanziert. Von Steen Lorenzen



Erst mit dem vierten Song und einem "Let‘s Go!" erobert Ariana Grande an diesem Abend in Berlin den großzügigen Laufsteg in der Halle. Eine Vorwärtsbewegung mit Symbolcharakter. Als Grande im Mai 2017 miterleben musste, wie ihr Konzert in Manchester Ziel eines Anschlags wurde, der 23 Menschen in den Tod riss, stand sie nur zwei Wochen später in derselben Stadt bei einem Benefizkonzert auf der Bühne. Kurz danach starb ihr Ex-Freund, der Rapper Mac Miller, an einer Überdosis Drogen. Grande stellte sich dem Schmerz und wehrte sich gegen Anschuldigungen, sie habe Miller in den Tod getrieben.

Leben mit traumatischen Ereignissen

Ariane Grande hat auf die traumatischen Ereignisse produktiv reagiert, ist auf einer über 100 Konzerte umfassenden Tour unterwegs und hat in kürzester Zeit zwei Alben hintereinander veröffentlicht, mit denen sie in den herkömmlichen Charts Rekorde der Beatles einstellt und in der Welt von Klicks und Streams zur unangefochtenen Popkönigin aufgestiegen ist. Auch in Berlin werden wieder Tausende Streams generiert, denn ihre jungen, vor allem weiblichen Fans, sind den ganzen Abend mit Multitasking beschäftigt: Mitsingen und Filmen, beides von Anfang bis Ende.

Klare Ansagen zu Geschlechterverhältnissen im Popbusiness

Grande kann bereits mit 26 auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Als Teenager-Fernseh- und Musicalstar gestartet, verfügt sie mittlerweile über ein starkes Repertoire an RnB- und Trap-infizierten Hits wie "Thank u, next", "God Is a Woman" oder "Side to Side". Sie macht klare Statements zu Geschlechterfragen im Popbusiness. Zu ihrem Verständnis von Feminismus gehören allerdings auch Shopping-Exzesse, die sie im Song "7 Rings" zelebriert und bei denen sie offenbar jede Menge Overknee-Stiefel und kurze Röcke in allen erdenklichen Farben einkauft. Ach ja, und nicht zu vergessen: reichlich Haargummis für ihren wippenden Pferdeschwanz.

Kein Spotlight für den Popstar

Dass viele Songs auf den letzten beiden Alben einen dramatischen Hintergrund haben, davon ist bei dieser Show wenig zu spüren. Am ehesten fällt noch die eigenwillige Ausleuchtung der Bühne auf. Grande meidet das Rampenlicht: Nicht ein einziges Mal ist ein heller Spot auf sie gerichtet. Stattdessen werden die wenigen Requisiten – riesige halbe und ganze Kugeln, die Planeten ähneln – und alle Akteure auf der Bühne gleichermaßen in rotes, pinkes, flieder- und lilafarbenes Licht getaucht. Als hätte jemand eine riesige Lavalampe angeknipst.

Singen wie Whitney Houston

Eine Weile sorgt das für Irritationen, weil Grande ständig von fünf bis zehn Tänzern umgeben und deshalb nicht immer ganz einfach auszumachen ist. Andererseits entsteht eine sympathische Zusammengehörigkeit zwischen Sängerin und Tänzern. Hin und wieder stellt Grande sogar ihre Mitstreiter namentlich vor, vor allem wenn sie aus den meist etwas langweiligen Choreographien mit Breakdance-Soli ausbrechen. So bescheiden Grande einerseits ausgeleuchtet ist, so spektakulär sticht sie andererseits mit ihrem herausragenden Gesang bei dieser Show heraus. Vergleiche mit Whitney Houstons Gesangskünsten sind keineswegs aus der Luft gegriffen. Besonders deutlich wird das, wenn Grande diffizile Gesangsparts, bei denen sich andere auf ein Playback verlassen, mit ihrer grandiosen Technik so richtig auskostet.

Ein Ende mit Regenbogenfarben

Eines kann der Popstar allerdings an diesem Abend nicht einlösen: ein Gefühl der Nähe, das eigentlich angelegt ist in den Songs der letzten beiden Alben. Da kann Grande mit ihren Tänzern noch so oft über den Laufsteg hinein ins Publikum laufen. Ihre Kontaktaufnahme bleibt verhalten und erschöpft sich über weite Strecken darin, Aufforderungen wie "Let’s Go!" oder "Make some Noise!" zu wiederholen. Erst beim Finale gelingt der Sängerin und ihrer Truppe etwas Befreiendes, als sich nochmal alle Akteure auf der Bühne tummeln und schließlich in der Versenkung verschwinden - mit wehenden Fahnen in Regenbogenfarben.