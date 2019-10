Fünf Gauner reiten nach Tombstone, weil sie noch eine Rechnung offen haben mit einem Halunken, der sich in dem Kaff herumtreiben soll. Auf dem Weg dahin rauben sie eine Bank aus und amüsieren sich im Bordell. Dann gibts eine Schießerei und alle reiten in den Sonnenuntergang. Ende der Geschichte.

Die dünne Story ist im Grunde nicht wichtig. Thalbach, Becker, Schneider und Co. wollen in der Bar Jeder Vernunft nur eines: Cowboy sein. Und zwar arschcool wie Lucky Luke mit Hut, stets breitbeinig und die Hände am Colt oder wenigstens im Schritt der Lederhose: eine Augenweide für Kostümfans. Weil mindestens vier der fünf Künstlerinnen nicht nur gestandene Schauspielerinnen sondern auch arrivierte Sängerinnen sind, wird in dieser Buddy-Komödie auch reichlich gesungen. Leider ist der Sound im Zelt schlecht, zum Teil übersteuert, die Gesichtsmikrophone knistern und rascheln. Schade für diese wunderbaren Sängerinnen.

Der Humor der Show geht in Richtung Tom und Jerry Slapstick: Mit Bratpfannen haut man seinen Kontrahenten k.o., die Colts rauchen und nach einer zünftigen Schlägerei spuckt José Piñata aka Katharina Thalbach alle Zähne einzeln aus. Den passenden Sound liefert ein Geräuschemacher – und der hat viel zu tun an diesem Abend. Ein paar Anspielungen auf die Homoerotik der Cowboyträume gibts auch. Spätestens seit dem Filmdrama "Brokeback Mountain" wissen wir ja eh alle, dass die schönsten und härtesten Cowboys im Grunde auf Männer stehen. "Spar Dir das Pferd, reite lieber den Cowboy" singen die glorreichen Sieben zum Schluss.