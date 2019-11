Ein euphorisches Konzert spielte die afrikanische Wüsten-Rock-Band Tinariwen am Donnerstagabend im vollgepackten Festsaal Kreuzberg. Trotz sprachlicher Barrieren und schwieriger Takte konnte die Gruppe jeden für sich begeistern - auch Victor Buzalka .

Der ausverkaufte Festsaal füllt sich an diesem winterlichen Reformationstag zügig mit einem bunt gemischten Publikum. Alle Altersgruppen, Nationalitäten und Subkulturen der Großstadt sind hier vertreten. Besonders präsent sind einige patriotische Algerier, die gekommen sind, um mitzusingen, vorzutanzen und den Siegeszug ihrer musikalischen Helden zu feiern. Die Konzertbesucher sind merklich gespannt auf das Phänomen Tinariwen, eine aus dem nördlichen Mali stammende Sahara-Rock-Band. Mit ihrer originellen Mischung aus traditioneller Tuareg-Folklore und westlichen Blues-Rock-Elementen hat sie es mittlerweile zu Weltruhm gebracht.

Bei den meisten Stücken wechselt sich der kehlige Gesang der Frontsänger und Gitarristen Ibrahim Ag Alhabib, Alhassane Ag Touhami und Abdallah Ag Alhousseyni mit der Antwort des gesamten Bandchors ab. Dieses Element geht auf den Ruf-Antwort-Gesang traditioneller Tuareg-Volksmusik zurück. Getrieben wird der Wüsten-Blues der Malier von dieser Gesangsdynamik und mischt sich mit einer hypnotisch-groovenden Rhythmusfraktion und verspielten psychedelischen Gitarrensounds. Die Bandmitglieder wippen während des Konzerts ganz entspannt im eigenen Takt und müssen bei dem glasklaren Sound im Festsaal nicht mal besonders laut spielen, um das Publikum für sich zu begeistern. Mit ihren Kopftüchern und traditioniellen Tuareg-Gewändern in blau, gelb und rosa, sehen sie geheimnisvoll und doch unverschämt lässig aus.

Tinariwen (dt.: "Wüste" oder "leerer Ort") kommen an diesem Abend zu acht auf die Bühne. Mit ihrem Ensemble aus Schlagzeug, Bechertrommel, E-Bass, Akustik- und E-Gitarren sowie zusätzlichen Background-Sängern fegen sie die zunächst etwas unterkühlte Stimmung des 20er-Jahre-Industriebaus aus dem Festsaal hinaus.

Obwohl wahrscheinlich die wenigsten Konzertbesucher an diesem Abend etwas von den Texten auf Tamaschek (Tuareg-Sprache) oder Französisch verstehen, geschweige denn mitsingen könnten, scheint das Publikum voll auf seine Kosten zu kommen. Nach jedem Stück wird derartig laut geklatscht, gepfiffen und gejohlt, dass einem an dieser Stelle wieder klar wird, dass über 900 Menschen hier stehen, um sich an dem experimentellen Klang von Tinariwen zu erwärmen.

Bis auf die algerischen Fans, die in ihre Landesflaggen gehüllt nahezu alles mitsingen, -tanzen und -klatschen, kommt keiner im Publikum so recht mit, mit den krummen Takten und orientalischen Rhythmen. Aber das ist alles kein Problem, denn die Bandmitglieder klatschen stoisch den Takt vor und es sind auch sonst einige Tuareg-Tanzeinlagen, sowohl von den Gitarristen, als auch von den Hintergrundsängern, zu erleben. Dabei wirkt die Interaktion mit dem Publikum keinesfalls wie eine durchchoreografierte Show, sondern vielmehr wie ein Ritual, bei dem die Zuschauer Teil des Geschehens werden sollen.