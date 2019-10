Bis zum letzten Platz ausverkauft: Am Montagabend hat die österreichische Band Cari Cari die Besucher im Festsaal Kreuzberg mit ihrer Mischung aus Elektro-Pop und Ethno-Rock in Ekstase versetzt - und sie zum Apachen-Tanz gebeten. Von Hans Ackermann

Do it yourself - damit meinen die beiden sympathischen Autodidakten, dass sie bei ihrer künstlerischen Arbeit wirklich alles selbst erledigen: ihre Songs zusammenbasteln, äußerst phantasievolle Videoclips herstellen, die Bühne wie an diesem Abend in eine musikalische Prärielandschaft verwandeln - einschließlich Apachen-Tanz zum Mitmachen.