Vor dem Berliner Huxleys stehen vier Mannschaftswagen der Polizei. Jeder, der auf das Gelände will, wird streng beäugt. Das erlebt man auch nicht alle Tage bei Konzerten. Klar, Rapper haben gerne mal Beef miteinander, aber was dann gut 90 Minuten lang im Konzertsaal passiert, könnte harmloser kaum sein.

"Seid ihr bosshaft drauf", fragt Kollegah, der sich gerne wahlweise als Zuhälter, als Alphamann oder eben als Boss inszeniert. Dann zieht er sich den Mantel aus und rappt in der typischen irren Geschwindigkeit drauf los. Wow. Ist das live? Zumindest teilweise, oft läuft noch eine Gesangsspur vom Band mit, was Kollegah gar nicht zu verstecken versucht. Aber trotzdem: Schnell rappen kann er richtig gut, Respekt.

Die Songs sind schön kurz gehalten und gehen Schlag auf Schlag, quer durch 15 Jahre Schaffen. Irgendwas von nackten "Bitches" auf dem Esstisch singt er dann und von Schwanz auspacken und Gucci-Shirts. Das wiederum ist schwer zu ertragen auf die Dauer.

Für Kollegah gibt es immer nur ein Thema: Kollegah. Sein lyrisches Weltbild: Frauen kommen in den Texten nur in Mutterrollen gut weg, ansonsten sind sie "Schlampen". Wichtig sind Jaguar, Porsche, Kokain, Kohle und Gewehre im Schrank. Wer Kollegah nicht als Anführer akzeptiert, wird platt gemacht. Dann nippt er an einem Glas Cola Light (!) und hält seinen angespannten Bizeps in den Scheinwerfer, dick wie anderer Leute Oberschenkel, und sagt: "Nur, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt."