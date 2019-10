Gut möglich, dass viele der jungen Menschen, die an diesem Donnerstagabend Metronomy entgegenfiebern, sich auf der anderen Seite der Nacht zur Vorlesung schleppen müssen - die Band aus dem feierfreudigen Brighton in England wird darauf keine Rücksicht nehmen. Es gibt nur einen kurzen Augenblick, der nicht zum Tanzen einlädt: als das britische Quintett zu einem seichten Intro in der gut gefüllten Berliner Columbiahalle auf die Bühne geht.

Für eine Band, die ausgesprochen einfallsreiche Videos gedreht hat, gern mit liebevoll animierten Momenten und skurrilen Fantasiekreaturen, ist das Erscheinungsbild von Metronomy allerdings geradezu nüchtern. Die Band platziert sich vor einem riesigen schwarzen Tuch, am Schlagzeug thront Anna Prior, die zwei seitlich aufgebauten Tastenmänner, Bassist Olugbenga Adelekan und Sänger Joseph Mount sind nur spärlich ausgeleuchtet. Die Bandmitglieder treten ganz in weiß oder hellblau auf - im Freizeitlook, als wären Sie vor dem Konzert noch schnell mit der Band Duran Duran gemeinsam auf Spreefahrt gewesen, auf einer Yacht versteht sich.

Gleich mit den ersten Songs wird der notorische, exakte Beat dieser Band (der Name Metronomy ist Programm) angeworfen, Sänger Joseph Mount spielt eine schnittige Gitarre, mal zuckend wie in einer Funkband, mal rotzig wie ein College-Musiker. Und der knackige, unwiderstehliche Bass sorgt für ein gutes Bauchgefühl vom ersten bis zum letzten Moment.

Seit in den Nullerjahren Genre-Grenzen in der Popmusik an Bedeutung verloren haben, sind sprunghafte Stilwechsel, wie Metronomy sie beherrschen, längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Doch mit welchem Einfallsreichtum Splitter aus Nirvana-, Blur-, Prince-, New Order- und sogar Lipps-Inc.-Songs hier zu etwas Neuem werden, ist schon beeindruckend.

Mastermind Joseph Mount, 37 und zweifacher Vater, hat das aktuelle Album "Metronomy Forever", das sechste Album der Band, im Alleingang irgendwo auf einem Landsitz zusammengeschraubt: ein Album, das mit keiner Zeile den Brexit oder die klimapolitische Lage des blauen Planeten streift, stattdessen beharrlich an popmusikalisch längst durchbuchstabierten Liebes- und Leidgeschichten festhält.

Demnächst muss die Band dann mal überlegen, wie sie mit diesen Themen altern will. Doch vorerst reicht es völlig, den im Schnitt zehn bis 15 Jahre jüngeren Fans Beine zu machen. Sollen die doch sehen, wie sie auf der anderen Seite der Nacht den Weg zur nächsten Vorlesung schaffen.