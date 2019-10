Die Vorzeichen für den Abend sind nicht unbedingt perfekt: Milows Vorband ist wegen Krankheit ausgefallen, er fängt deswegen schon deutlich früher an, das Huxleys könnte durchaus voller sein. Aber als der Sänger mit riesigen bunten Luftballons, seiner Gitarre um den Hals und einer Wohnzimmerlampe auf der Schulter von hinten in die Halle reinläuft und seinen ersten Song ganz akustisch in der Menge spielt, hat er das Publikum sofort. Alle Blicke waren auf die Bühne gerichtet – und auf einmal steht der Belgier inmitten der Menschen auf einem Hocker.