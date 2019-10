"Oh Mann, sind wir aufgeregt" schmunzelt Pierre Baigorry alias Peter Fox in sein Mikrophon. Dieses Bekenntnis mag etwas irritieren, schließlich startet die Berliner Über-Band in wenigen Tagen eine längst ausverkaufte Stadiontournee durch Deutschland – und hier, im gemütlichen Festsaal Kreuzberg mit seinen vielleicht 800 Zuschauern gesteht der Frontmann von Seeed seine Nervosität. Seit drei Jahren habe die Band nicht mehr in Berlin gespielt, sagt er. Hört sich an, als sei es eine Ewigkeit.

Bevor die große Tour in Frankfurt am Main startet, möchte Seeed die Setlist ausprobieren. Das ganz große Besteck kann die zehnköpfige Band plus Backgroundsänger im kleinen Festsaal natürlich nicht auf die Bühne bringen, Platz für große Tanzchoreografien wie sonst ist dort nicht. Für einen Song aber flitzen dann doch vier ekstatische Tänzer über die Bühne und geben einen kleinen Vorgeschmack auf reichlich Pogewackel und wippende Körperteile.