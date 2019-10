Die Power-Punk-Band Sheer Mag tourt gerade durch Europa. Eines von zwei ausverkauften Konzerten spielte das Quintett in dem kleinen Berliner Club "Zukunft am Ostkreuz". Ein Abend mit reichlich Dampf unter dem Kessel. Von Steen Lorenzen

Solche Hierarchien interessieren Tina Halladay und ihre Mitstreiter allerdings nicht. Oder sie bestehen nur, um sie gleich auf den Kopf zu stellen. Die Band aus Philadelphia ist nach einem ersten Hype vor vier Jahren ihrer Do-It-Yourself-Haltung treu geblieben, hat Angebote der Plattenindustrie in den Wind geschlagen und macht alles in Eigenregie.

Das meist rote, auf alle Bandmitglieder gleichmäßig verteilte Licht, passt sehr gut zu diesem basisdemokratischen Sound. Nur dank ihrer blondierten Haare, leuchtet Halladay etwas mehr als der Rest der Band. Auf engstem Raum legen die sechs Musiker los, als hätten sie vor, ganz ohne Pausen zu spielen. Schwer zu sagen, was nach den ersten fünf durchgeknüppelten Songs mehr an den Nerven zerrt: die drei immer wieder unisono gespielten Gitarren oder die aufreibende Stimme von Halladay. Als das Konzert droht, zu eintönig zu werden, nimmt die Band das Tempo raus und öffnet ihren Sound in Richtung Fleetwood Mac und Eagles.

Eine ähnlich effektive Wende nimmt auch das neue Album "A Distant Call" von Sheer Mag, das gerade im zweiten Teil eine stark autobiografische Seite hat, wenn Tina Halladay sich den Geistern ihrer Vergangenheit stellt, zum Beispiel den Erinnerungen an ihren alkoholabhängigen und gewalttätigen Vater.

Live hält sich die Band bei diesem Blick ins private Fotoalbum allerdings nicht lange auf und rollt einfach weiter in Richtung Zugaben. Am Ende hat Tina Halladay lediglich zwei- oder dreimal das Publikum angesprochen. Mit erstaunlich verhaltener Stimme ruft Sie einen Typen in der ersten Reihe, der ihr nicht geheuer ist, zur Ordnung. Etwas später weist sie auf den bevorstehenden Halloween-Abend hin und kündigt - mangels guter Kostümvorschläge aus dem Publikum - an, sich als riesiger Kürbis zu verkleiden.