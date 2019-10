Bild: www.imago-images.de/Gadegast

Konzertkritik | Sisters of Mercy - Verloren im Kunstnebel

05.10.19 | 10:57 Uhr

Die Sisters of Mercy gelten als die Wegbereiter des Gothic Rock. Seit den 1990er Jahren haben sie keine neue Musik mehr veröffentlicht - und trotzdem sind ihre Konzerte meist ausverkauft. Auch das in der Berliner Columbiahalle. Von Hendrik Schröder



Schwarz, schwarz, schwarz, alles ist schwarz. Der riesige Bühnenvorhang, sämtliche Klamotten der 3.000 Zuschauer, das spärliche Licht, das vor dem Konzert vom Bühnenrand fällt. Der Trockeneisnebel wabert schon durch die Halle, als die Roadies noch die Mikrofone richten. Die Saalbeleuchtung ist aus, es ist eine fast gespenstische, knisternde Atmosphäre. Dann legen die Sisters of Mercy los und es wird leider nicht so knisternd.

Drumcomputer und Stroboskoplicht

Das einzig verbliebene Gründungsmitglied in der über die Jahrzehnte munter wechselnden Besetzung ist Sänger Andrew Eldtrich. 60 Jahre alt, Glatze, Sonnenbrille und natürlich in schwarz gekleidet. Lauernd steht er auf der Bühne, beinahe hockend, sieht aus wie ein Tiger kurz vor dem Sprung, während er seine Lyrics in das Mikrofon spuckt. Flankiert von zwei Gitarristen, der eine Hardrock mäßig mit Mähne und verspiegelter Sonnenbrille, der andere wie aus den 80ern gefallen, mit aufgestellten gefärbten Haaren. Wie üblich sind die Beats elektronisch. Ganz am Anfang der Bandgeschichte versuchte Sänger Eldtrich mal selbst, Schlagzeug zu spielen. Das klang zu holprig und seitdem heißt der Drummer Dr. Avalanche und ist ein Computer. Dann blitzt Stroboskoplicht, zwischendurch ist derart viel Kunstnebel auf der Bühne, dass man gar nicht weiß, ob da noch Musiker stehen oder sie schon gegangen sind.



Irgendetwas fehlt

Fast 45 Minuten dauert es, bis so was ähnliches wie Stimmung aufkommt. Bis die Band mal miteinander interagiert, die Gitarristen sich mal aufeinander zu bewegen, bis das Publikum mal mitgerissen wird. Zwischen 40 und 60 Jahre alt sind die Fans größtenteils, gealtert mit der Band, das verknitterte Sisters-Shirt noch mal rausgekramt, voller Vorfreude am Anfang. Direkt enttäuscht werden sie nicht, die Band spielt ja keinen Schrott, aber irgendwas fehlt, sagen die Gesichter der Zuschauer. Ob das am Drumcomputer liegt, der die Sachen live natürlich sehr statisch macht, obwohl es im Studio funktioniert? Oder ob die unglaubliche Coolness von Eldtrich und Co. am Ende doch Bocklosigkeit ist, die sich auf die Songs überträgt? In Interviews sagt Eldtrich gerne, dass es kommerziell sehr vorteilhaft sei, dieses düstere Gothic-Image zu haben. Mit dem Privatleben der Bandmitglieder habe das aber nichts zu tun. Das ist ehrlich. Humor hat der Mann ja durchaus. Aber vielleicht überträgt sich das auch auf die Performance, wenn der Künstler mit seinem Sound gar nicht mehr gemein ist.



Versöhnung im Finale

Versöhnt werden die Fans erst am Ende. Zu den Zugaben kommen die großen Hits: "Temple of Love" und "This Corrosion" lassen alle zappeln, die irgendwie Platz dafür finden. Trotzdem schleierhaft, wie eine Band, die seit 30 Jahren ausschließlich von drei Alben und ihrem Mythos lebt, mit so einem halbgaren Konzert immer noch die Hallen voll macht. Seit vielen Jahren ist es eine Art Running Gag, dass die Sisters of Mercy ein neues Album ankündigen, was aber einfach nie erscheint. Vielleicht sollten sie wirklich mal was Neues machen. Es wäre spannend zu hören, wie diese stilprägende, ganz und gar außergewöhnliche Band klingen würde mit Songs, mit denen sie sich wirklich auch im Heute identifiziert.

Video: Sisters of Mercy "Temple of Love"

Sendung: Inforadio, 05.10.2019, 08.00 Uhr