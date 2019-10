Bild: Maxim Gorki Theater Berlin / David Baltzer

Herbstsalon im Gorki - "Wir kotzen in den Gender-Gap!"

27.10.19 | 17:17 Uhr

Die Aufforderung "De-Heimatize It!" prangt groß am Maxim Gorki Theater in Berlin. Zum vierten Mal lädt das Haus zum Herbstsalon und bildet mit einer Ausstellung, Konferenzen und mehreren Premieren erneut ein Zentrum politischer Kunst. Von Cora Knoblauch

De-heimatisiere den politischen Diskurs, fordert das Maxim Gorki Theater. Weg mit diesem Begriff, der Menschen nicht ein, sondern ausschließt. Der 4. Herbstsalon des Maxim Gorki Theaters will keine leicht bekömmlichen Schnittchen servieren, sondern legt das große Besteck auf den Tisch. Und so eröffnet anstelle einer Rede eine politische Bühnenperformance den Salon - mit keiner Geringeren als der Documenta-Künstlerin und UdK-Professorin Hito Steyerl. Die beklagt auf der Bühne des Gorki einen schleichenden Genozid an Kurden in Rojava und kündigt prompt der Bundesregierung an, sämtliche ihrer Werke aus öffentlichen deutschen Sammlungen abzuziehen, sollte die Bundesregierung bei ihrer Türkei-Politik bleiben.

Chor-Performance gegen sexualisierte Gewalt

Danach schickt die polnische Regisseurin Marta Górnicka einen fulminanten Chor auf die Bühne – mit einem feministischen Manifest: "Wir kotzen für unser Vaterland, wir kotzen für unser Mutterland. Wir kotzen in den Gender-Gap!" skandieren die 25 PerformerInnen. „Jedem das Seine“ heißt diese Chor-Theater-Performance, eine raffiniert komponierte Bühnenrede, die gesprochen und gesungen wird. Zitate über sexuelle Ausbeute und sexualisierte Gewalt gegen Frauen sind hier derart verdichtet und ineinander verwoben, das sie zwar inhaltlich erschütternd, ästhetisch aber ein Fest sind. Wer nicht schon vorher in der Ausstellung des Herbstsalons war, weiß spätestens nach der Chor-Performance von Marta Górnicka, wo es inhaltlich lang geht.

Backlash alter Rollenverteilungen

Kernstück des Salons ist eine opulente Ausstellung im Palais am Festungsgraben, die etwa 40 feministische Künstler und vor allem Künstlerinnen und Filmemacherinnen wie Candice Breitz, Yael Bartana, Lola Arias und Regina José Galindo zeigt. Die Renaissance konservativer Heimatbegriffe gehe eng einher mit einem Backlash alter Rollenverteilungen, meint Gorki-Intendantin Shermin Langhoff. Dass die feministische Idee, das Mann und Frau gleich seien, immer noch revolutionär sei und zur Diskussion stünde, dies sei eine interessante Situation, sagt Langhoff. Sie ist nicht ohne Grund stolz darauf, in der Ausstellung internationale Künstlerinnen versammelt zu haben, sie sonst in bekannten Galerien und großen Ausstellungshäusern gezeigt werden. Drei Wochen dauert der Herbstsalon, eine Konferenz und eine Akademie für junge Theatermacher begleiten das Programm. Das Maxim Gorki Theater schenkt mit seinem Herbstsalon nicht nur Feministen einen Höhepunkt in diesem Theaterherbst.

Sendung: Inforadio, 27.10.2019