Damit sind wir auch schon beim Running Gag des Abends: Isabel Allende hat größten Spaß daran, Moderator Thomas Böhm mit doppeldeutigen Bemerkungen aus der Reserve zu locken. Auf die Frage, woher eigentlich bei der Schwere ihrer Themen die Energie komme, und der Spaß und die Kraft, lautet ihre Antwort prompt: "Ich nehme an, vom Sex!". Das Publikum johlt. Das hat es noch nicht so oft aus dem Mund einer 77-Jährigen gegeben. Nein. Trutschig ist an dieser Frau gar nichts.

Viktor Dalmau, Isabel Allendes Held, greift in das zuckende Organ und massiert es. Die Operation am offenen Herzen gelingt. Das erste typische Allende-Wunder ist geschehen. Und viele weitere werden folgen in "Dieser weite Weg", der beschwerlichen Geschichte des jungen Viktors, der sich durch Franco-Diktatur und Bürgerkrieg kämpfen muss, der auf die Flucht und ins Exil geht und dabei seine hochschwangere Schwägerin gleich mit rettet.

Sie selbst, so schildert es die Autorin, fühle sich überall wie eine Fremde. Selbst in ihrer Heimat Chile, weil sie dort so stark mit der gegenwärtigen Regierung hadere. 1975, zwei Jahre nach dem Putsch Pinochets war sie aus Chile geflohen. Sie fühle sich deshalb solidarisch mit Menschen, die eine solche Erfahrung teilten. Nach dem frühen Tod ihrer Tochter, hat Isabel Allende deshalb eine Stiftung gegründet, die besonders Frauen und Kindern helfen will, die an der US-amerikanischen Grenze gestrandet sind. Deren Schicksal beschäftigt sie besonders: Menschen, etwa aus El Salvador, Honduras oder Guatemala, die an der Grenze auf Asyl warten und gehört werden wollen. Ihre Länder regierten Drogenbaronen oder Gangs. Die Bevölkerung würde fliehen, weil sie um ihr Leben fürchte. Genau wie die Menschen, die vor Franco fliehen mussten und die Allende in ihrem Buch beschreibt. "Ihnen gehört mein Herz, weil ich ihre Situation genau kenne."