Literaturnobelpreis 2019 geht an Peter Handke

Der Literaturnobelpreis für 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Handke ist in Berlin aufgewachsen und unter anderem für das Drehbuch zu Wim Wenders Film "Der Himmel über Berlin" bekannt.

Der österreichische Schriftsteller Peter Handke ist mit dem Literaturnobelpreis 2019 ausgezeichnet worden. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstagmittag bekannt gegeben.

Der 1942 in Kärnten geborene Handke wuchs von 1944-48 in Pankow, im Osten Berlins auf. Er zog danach mit seiner Familie nach Griffen (Österreich). 1968 lebte er für kurze Zeit mit seiner Familie erneut in Berlin.

Der Österreicher galt seit Jahren als Kandidat für den Nobelpreis.