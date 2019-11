Statt der ursprünglich von der Bundesregierung veranschlagten rund 200 Millionen Euro wurden die Kosten im September mit rund 450 Millionen Euro beziffert. Diese Summe könnte der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner sogenannten Bereinigungssitzung am 14. November durchwinken.

Die Summe habe sich einerseits durch steigende Baukosten erhöht, erklärte Parzinger. Und erst jetzt, in der konkreten Planung, könne man seriös angeben, wie teuer das Museum inklusive aller Nutzflächen wird: nämlich 360 Millionen Euro. In den 450 Millionen Euro seien auch mögliche Risiken und Kostensteigerungen enthalten.

Auch den Vorwurf, für das Museum gebe es kein klares inhaltliches Konzept, wies Parzinger zurück. Das Museum erzähle die Kunst- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts – mit den Brüchen um die Mitte des Jahrhunderts und die Veränderungen in der zweiten Jahrhunderthälfte. Mit einbezogen würden auch die Bestände des Kupferstichkabinetts, der Kunstbibliothek und des Kunstgewerbemuseums. Das Museum werde ein lebendiger Ort sein, "wo all das, was das 20. Jahrhundert und seine Kunst ausmacht, in vielfältiger Weise erlebbar sein wird", kündigte der Stiftungspräsident an.

Fast gleichzeitig zur Bekanntgabe der Kostensteigerung bemängelte der Bundesrechnungshof, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz investiere nicht genug in den Erhalt ihrer Gebäude in Berlin. Allein bei den Museen gebe es einen Investitionsstau von rund 50 Millionen Euro. Die Stiftung habe sich nach dem Mauerfall zunächst den Bauten im Ostteil der Stadt gewidmet, erklärte Parzinger. Nun kämen die Bauten im Westen der Stadt zusätzlich in die Jahre. Das Problem sei, dass in den vergangenen Jahrzehnten der Bauunterhalt nicht entsprechend ausgestattet worden sei. Auch werde der Unterhalt nicht vom Bund finanziert, sondern sei Teil der Betriebskosten der Stiftung. Die Betriebskosten wie auch die Personalkosten seien gestiegen.