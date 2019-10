Einen ganzen Monat lang steht in der Neuköllner Oper der berühmteste Wüstling der Musikgeschichte im Mittelpunkt: "Giovanni. Eine Passion" heißt das Stück - und alles ist spektakulär anders als man es kennt. Von Hans Ackermann

Natürlich beginnt auch dieser "Giovanni" mit einem wilden Duell. Auch endet die Oper wie gewohnt mit viel Getöse und einer Fahrt zur Hölle. Doch dazwischen ist bei diesem "Don Giovanni" alles anders als man es kennt.

Die berühmte "Registerarie" etwa beginnt ganz genau so, wie Mozart sie 1787 für seinen italienischen Don Giovanni komponiert hat. Der Diener "Leporello" zählt seinem Herrn darin dessen "1003" Affären auf. Dieser originale Gesang verwandelt sich dann in einen bekannten Schlager aus dem 20. Jahrhundert, aus "Volare" wird nun per Flamenco eine Musik für einen spanischen Don Juan. Das Ensemble klatscht dazu den markanten Rhythmus, ein jazziges Trompetensolo bringt die Szene fulminant zum Abschluss. Das Stegreiforchester fügt all diese Genres und Jahrhunderte ohne stilistische Brüche zusammen, alles fließt organisch ineinander.