Gala und Konferenz in Potsdam - Das Hasso-Plattner-Institut feiert 20-jähriges Jubiläum

28.10.19 | 18:18

Das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering (HPI) der Universität Potsdam feiert vom 28. bis zum 30. Oktober 20-jähriges Jubiläum. Den Auftakt bildet die Gala am Montagabend mit Festreden, Gesprächsrunden und musikalischen Darbietungen, teilte das Institut auf seiner Internetseite [hpi.de] mit. Zu den Festrednern zählt der Stifter Hasso Plattner, moderiert wird die Gala von Günther Jauch. Außerdem findet in den folgenden Jubiläumstagen die zweitätige Fachkonferenz zum Thema "Designing Digital Transformation" statt. So stehen das Internet und sein 50-jähriges Bestehen im Fokus. Eingeladen seien Wissenschaftler, Vertreter von IT-Unternehmen und "Pioniere des Internets". "Wir können sehr stolz darauf sein, dass wir regelmäßig in den Rankings gute Resultate erzielen", sagte Professor Andreas Polze im Gespräch mit dem rbb. Vor allem in der Informatik sei das HPI seit mehreren Jahren in der Spitzenkategorie. Das sei nur durch die engen Verbindungen zur Industrie und die Suche nach Nähe zum richtigen Leben möglich. Beides werde seit der Gründung gepflegt. "Ich wünsche mir für die Zukunft, das sich digitale Themen in der Gesellschaft etablieren und nicht nur für Nerds und Spezialisten", so Polz.

Vom Internetkonzern SAP zum HPI

Das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gGmbH ist ein privat finanziertes IT-Institut. Gemeinsam mit der Universität Potsdam bildet es die Fakultät für Digital Engineering. Es ist in Potsdam-Babelsberg angesiedelt. Gründer und Namensgeber des Instituts ist der gleichnamige Gründer und Aufsichtsratsvorsitzende von SPA, Hasso Plattner. Nach eigenen Angaben studieren derzeit rund 550 Menschen am HPI. Schwerpunkt seien die Grundlagen und Anwendungen großer, hochkomplexer und vernetzter IT-Systeme. Im Master können sich die Studierenden auf Bereiche wie Cybersicherheit oder Digitale Gesundheit spezialisieren. Nach dem Vorbild der Stanford University (USA) gründete das HPI die Innovationsschule "School of Design Thinking". Laut HPI-Internetseite sind 16 Professoren, über 50 Gastprofessoren und Lehrbeauftragte am Institut tätig. Insgesamt vier Außenstellen hat das IT-Institut aus Potsdam eröffnet, darunter in Kapstadt (Südafrika), Nanjing (China)und zuletzt in New York (USA).

In gemieteten Räumen gestartet

Der Milliardär und Softwareunternehmer von SAP, Hasso Plattner gründete im Oktober 1998 die "Hasso-Plattner-Institut für Softwaretechnik GmbH". Einige Monate nach der Gründung wurde der erste Studierende im HPI immatrikuliert. Damals mietete das HPI noch Räume im Potsdamer Luftschiffhafen. Zwei Jahre später wurde das eigene Institutsgebäude eingeweiht und bald der erste Master-Studierende empfangen. Gründer Plattner ernannte 2004 den Informatiker Christoph Meinel zum neuen wissenschaftlichen Direktor und kündigte den massiven Ausbau des Instituts in Potsdam und im amerikanischen Palo Alto sowie eine Kooperation mit der Stanford University an. Kurze Zeit später nahm die neugegründete School of Design Thinking seine Arbeit auf. Zusammen mit der Universität Potsdam öffnete das HPI 2016 die neue Fakultät für Digital Engineering. Seit seiner Gründung haben mehr als 1.100 Studierende ihren Bachelor und mehr als 600 ihren Master abgeschlossen. So hat die neue Fakultät unter anderem ein digitales Schulnetzwerk aufgebaut, womit Schüler und Lehrkräfte moderne Inhalte nutzen können. Zudem ein digitales Bildungsangebot für die Weltgesundheits Organisation, um auf humanitäre Notlagen und Epidemien schneller reagieren zu können.