Fans der ARD-Serie "Lindenstraße" haben am Samstag in Berlin-Mitte gegen die Absetzung der Sendung protestiert.

Die Demonstration unter dem Motto "Lasst die Lindenstraße leben" begann am Nachmittag am Hauptbahnhof. Von dort zogen mehrere Dutzend Teilnehmer am ARD-Hauptstadtstudio vorbei zum Alexanderplatz. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Ein Sonntag ohne Lindenstraße ist möglich, aber sinnlos" oder "Die Lindenstraße ist nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts".

Die ARD hatte im vergangenen Jahr beschlossen, die Serie nach 34 Jahren einzustellen. Die letzte Folge soll im März ausgestrahlt werden. Die Entscheidung sei über die Köpfe der Zuschauer und Rundfunkbeitragszahler getroffen worden, hieß es im Aufruf zur Demonstration.