Die "Abendshow" des rbb bekommt ein neues Gesicht. Vom 24. Oktober an wird der Comedian Ingmar Stadelmann die Moderation übernehmen, wie der Sender am Montag in Berlin mitteilte. "Die Abendshow erhält einen neuen Push in Richtung Humor und Satire. Mit Ingmar Stadelmann und seinen sehr eigenen Perspektiven auf Berlin konnten wir einen echten Stand-Up-Comedy-Profi für die Show gewinnen", sagte rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung", sagte Stadelmann. "Mein Plan ist es, nichts wegzulassen. Wir sollten über alles sprechen, über alles Witze machen, über alles lachen und über alles nachdenken."

Neuer Redaktionsleiter der "Abendshow" ist seit dem 1. Oktober Robert Wilde (49). Der aus Wien stammende Berliner Regisseur und Producer war unter anderem für die "heute-show" im ZDF und "Ulmen TV" tätig.