Trauer um den DDR-Entertainer Thomas Lück. Der Schlagerstar und Schauspieler starb nach langer, schwerer Krankheit. Das melden die Zeitschrift "Super-Illu" und der MDR. Bekannt wurde Lück unter anderem mit dem Hit "Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her".

Der Schlagersänger und Schauspieler Thomas Lück ist tot. Nach Informationen der Zeitschrift "Super Illu" und des MDR starb er am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren. Zuletzt lebte er im brandenburgischen Leegebruch (Oberhavel).



Lück begann seine Schlagerkarriere bereits als 18-Jähriger in einer Gruppe namens Manfred-Lindenberg-Sextett. Mitte der 1960er-Jahre dann begann seine große Zeit im ostdeutschen Showbusiness. Seine Spezialität waren humorvolle Schlager, mit denen er in der DDR regelmäßig vordere Platzierungen in den Hitparaden errang. Seine größten Gassenhauer waren "Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her", "Lass doch bloß den Schlankheitstee" und "Kunigunde". Später arbeitete Lück auch als Fernsehschauspieler.