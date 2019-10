Bei dem Online-Spiel "Bubble Jam" werden Blasen zum Platzen gebracht. In der gleichnamigen Performance am Grips-Theater auch - nur sind es hier Filterblasen. Das interaktive Theaterstück zeigt anschaulich, wie schnell Internet-Nutzer die Kontrolle über ihre Daten verlieren. Von Hans Ackermann

"Schalten Sie Ihr Handy aus" lautet normalerweise die Aufforderung, wenn man in ein Theater geht. Im Berliner Grips-Theater ist es jetzt genau andersherum: Dort ist das Handy an - allerdings ein speziell präpariertes Smartphone, angeschnallt am Handgelenk jedes Besuchers als zentrales Element in der Performance "Bubble Jam".



Zu Beginn der Vorstellung am Mittwoch erklärt der Spielleiter die Situation: Die Menschen hätten ihre Erde endgültig zerstört; jetzt ruhe die letzte Hoffnung auf der kleinen Gruppe, die sich gerade noch auf einen Planeten in der Nähe der Venus hätten retten können. "Der Planet steckt voller Aufgaben", erklärt Schauspieler René Schuster den rund 60 Teilnehmern der Performance und daher finde "Bubble Jam" erst einmal heraus, "welcher Typ Du bist".