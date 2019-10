Was wohl eine Art Echoraum für die Geschichten randständiger Existenzen und die Geschichte des Ersten Weltkrieges und der deutlich werdenden Spurenelemente des Zweiten sein soll, verkommt zu ziemlich hohlem Geplänkel. Alle mit viel Blutrot kostümierten Figuren im Dämmerlicht sind Zerrbilder ihrer Funktionen, ob Baron, Amtsgerichtsrat, Präparatoren.

Nur in der Elisabeth pulsiert noch Lebensenergie, so wie Linda Pöppel sie tatsächlich hinreißend und diesen langen Abend rettend spielt. Sie will ihren Körper bereits zu Lebzeiten an das Anatomische Institut verkaufen, um so einen Wandergewerbeschein zum Korsettverkauf zu bekommen. Den Vorschuss des Präparators nutzt sie zur Bezahlung einer Vorstrafe. Sie wird denunziert, muss ins Gefängnis und verliert die gerade gewonnene Liebe des Streifenpolizisten.