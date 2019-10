"Kaum einer in diesem Raum hätte gedacht, dass ich so bravourös tanzen kann", sagt Fabian Hinrichs. Das stimmt natürlich nicht - und macht einen Teil des Reizes aus, den dieser gemeinsame Ausflug mit dem künftigen Volksbühnen-Intendanten René Pollesch an den Berliner Friedrichstadt-Palast ausstrahlt. Hinrichs hinkt ein wenig, möglicherweise hat er sich vor der Premiere leicht verletzt, ganz klar wird das an diesem Abend nicht. Jedenfalls wirken seine Bewegungen, die er synchron mit 27 Mitgliedern des Tanz-Ensembles des Hauses zu vollziehen versucht, im Vergleich schluffig, geradezu grobschlächtig - und das ist mit Sicherheit bewusst so inszeniert und nicht nur Hinrichs Hinken geschuldet.

Dass Pollesch und Hinrichs ausgerechnet an dem riesigen Revuetheater in der Friedrichstraße einen Abend gestalten, war die große Überraschung der neuen Berliner Theaterspielzeit. Im Bühnenbild der Show "Vivid" testen sie nun aus, was mit den Mitteln des Hauses so alles möglich ist - mal mit ironischer Distanz, mal beiläufig, mal mit geradezu kindlicher Freude an der Maschinerie.

Pollesch und Hinrichs nehmen den Ort charmant verstolpert in Beschlag. Hinrichs läuft durch die Reihen, tanzt Cancan mit den Tänzer*innen, schwingt an einem Seil über die Bühne. Das Palast-Team lässt die Laser-Effekte flirren und eine selbstfahrende Show-Brücke über die 38 mal 37 Meter große Bühne gleiten. Dass das alles nicht so perfekt ineinandergreift wie in einer Palast-Revue, liegt auf der Hand. Es wirkt streckenweise eher so, als wäre Hinrichs über Nacht allein in einem riesigen Spielzeugladen und dürfte mal so richtig die Sau rauslassen.

Trotzdem ist der 70 Minute kurze Abend nicht in erster Linie eine spaßige Annäherung an den Ort und seine Möglichkeiten. Erstaunlicher ist vielmehr, von welch einer tiefen Traurigkeit dieser Pollesch-Abend durchzogen ist. "Was ist das, diese grundlegende Einsamkeit", fragt Fabian Hinrichs am Anfang. So richtig eindeutig beantwortet er das im Folgenden nicht. Aber ein paar Schlaglichter setzt er schon. Mit unerwartetem Ergebnis: "Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt" wirkt auf eine Art persönlich, wie man sie von den beiden so noch nicht kannte.

Statt der von Pollesch bekannten langen Diskursschleifen, cleveren Wiederholungen und Debattenzermalmungen gibt es hier vor allem biographische Miniaturen. Die sind bei allem Witz, mit dem sie verpackt sind, im Kern von einer unerwarteten Unheiterkeit, so schelmisch lapidar Hinrichs sie auch vortragen mag. Es ist die Rede von Selbstmordgedanken mit sechs Jahren, von Isolation, von Verlorensein im Großstadtalltag, vom prügelnden Vater. "Jaaja, eine rührende Geschichte", liefert Hinrichs zwar die Distanzierung gleich mit - dennoch bleibt die Grundstimmung traurig, der Tonfall melancholisch. Selbst die Tänzer*innen verkünden irgendwann, sie hätten Hinrichs verlassen. Er denkt laut über ein besonders traurig-erhabenes Lied der Smiths nach,"There Is a Light That Never Goes Out", und fragt sich, warum man überhaupt noch Hoffnung haben sollte.