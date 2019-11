Die Ärzte kündigen Tour für 2020 an

Konzert in Berlin geplant

Die Berliner Band "Die Ärzte" gehen nach acht Jahren wieder auf Tour. Auf ihrer Webseite [bademeister.com] kündigte die selbst ernannte "beste Band der Welt" am Montag einen Vorverkauf ab diesem Donnerstag, den 14. November an. Die Tour unter dem Titel "In The Ä Tonight" soll zunächst 15 Termine im November und Dezember 2020 umfassen.

In ihrer Heimatstadt Berlin wollen Die Ärzte am 18. Dezember 2020 in der Max-Schmeling-Halle spielen.

Ihr neues Album hatten sie bereits im Februar mit einem Rätsel angekündigt. Wer den richtigen Anfangsbuchstaben erriet, konnte einen kurzen Ausschnitt eines neuen Songs hören. Dazu lief ein Countdown ab - der bot den Fans Raum für Spekulationen. Lange war nicht klar, ob das Rätsel der Hinweis auf ihren Abschied oder ein neues Album sein sollte.



In diesem Jahr war die Berliner Band nach langer Pause auf den Festivals "Rock am Ring" und "Rock am Park" live zu sehen.