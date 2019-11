Bild: dpa/R. Kremming

rbb exklusiv - Hetty Berg wird neue Direktorin des Jüdischen Museums

26.11.19 | 21:02 Uhr

Fünf Monate nach dem Rücktritt von Peter Schäfer gibt es eine Nachfolgerin: Hetty Berg, Chef-Kuratorin des Jüdischen Kulturzentrums in Amsterdam, soll neue Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin werden. Zuletzt war das Haus oft kritisiert worden.

Die Chef-Kuratorin des Jüdischen Kulturzentrums in Amsterdam, Hetty Berg, wird neue Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin. Das erfuhr der rbb am Dienstagabend aus Regierungskreisen. Demnach soll die 1962 geborene Museumsmanagerin ihr Amt am 1. April 2020 antreten.

Infos im Netz Amsterdam - Jüdisches Kulturzentrum

Expertin für jüdische Museologie

Nach Angaben des Jüdischen Museums in Frankfurt, das im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feierte, beschäftigt sich Berg intensiv auch mit der jüdischen Museologie und den Konzepten der im Entstehen begriffenen Dauerausstellungen an jüdischen Museen in Europa.

Berg folgt auf den bisherigen Museumsleiter Peter Schäfer, der im Sommer dieses Jahres wegen umstrittener Äußerungen zur anti-israelischen BDS-Bewegung zurückgetreten war.

Zentralrat der Juden hatte Schäfer scharf kritisiert

Das Jüdische Museum war in den Monaten vor Schäfers Rücktritt immer wieder in die Kritik geraten. Im Raum stand etwa der Vorwurf, dass in einer Ausstellung über Jerusalem vor allem die palästinensische Haltung zu der zwischen Juden und Moslems umstrittenen Stadt zum Ausdruck gekommen sei. Mitte Juni dann eskalierte der Streit um Schäfer. Der Zentralrat der Juden übte scharfe Kritik, weil das Museum via Twitter eine Leseempfehlung gegeben hatte. In dem empfohlenen Zeitungsartikel ging es um Wissenschaftler, die den Beschluss des Bundestags gegen die BDS-Bewegung verurteilen. Der Zentralrat stellte daraufhin via Twitter infrage, ob die Bezeichnung "jüdisch" für das Museum noch angemessen sei.

Das Jüdische Museum Berlin ist eines der größten jüdischen Museen in Europa. Jedes Jahr kommen etwa rund 650.000 Besucher.