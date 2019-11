Der Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi kann vorerst an seinem bisherigen Standort bleiben. Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) sagte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus zu, eine vorläufige Duldung zu ermöglichen. Das Zirkuszelt steht auf dem Tempelhofer Feld am Columbiadamm. Die Genehmigung dafür läuft am 4. Dezember aus.