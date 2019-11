Kulturstaatsministerin Grütters sprach von einer "echten Schmerzgrenze": Am Donnerstag hat der Bund 364 Millionen Euro für das Museum der Moderne bewilligt, 164 Millionen mehr als geplant. Und bei aller Kritik - die Freude überwiegt, meint Maria Ossowski.

"Bravo!" - ein Hoch auf die Haushälter und ihr Votum für die Berliner Kultur und die Bewilligung höherer Mittel für das Museum der Moderne. Und "Buuuuuuuuuuuh!" - ein Tadel für das Gemauschel um die Kosten. Es lebe der Widerspruch. Wir können jubeln und grummeln zugleich in der Hauptstadt - und das hat vielerlei berechtigte Gründe. Hier zunächst die Gründe für die Freude.

Erstens: Endlich werden wir alle Schätze des 20. Jahrhunderts in einem angemessenen Rahmen zeigen können. Seit Jahrzehnten sind die Depots überfüllt, Mies van der Rohes Nationalgalerie bietet viel zu wenig Platz.

Zweitens: Endlich können wir durch hell erleuchtete Gänge vorbei an großer Kunst hinüberlaufen in die anderen Museen. Berlins hässlichster Kulturplatz, die windige Schräge vor der Gemäldegalerie, hat viele Besucher derart verschreckt, dass sie eine der schönsten Sammlungen der Welt gar nicht erst angesteuert haben.

Drittens: Berlin ist nicht Posemuckel. Berlin gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Welt, besonders bei jungen Leuten. Mit gestückelten Sammlungen in ollen Bauten locken wir keine Kunstfans in die Hauptstadt. London, Paris und New York leisten sich ebenfalls spektakuläre Achitektur für die Kunst. Nur wir sollen provinziell bleiben? Nein, danke!

Viertens: Das Museum wird chic - auch wenn Kritiker von "Scheune" oder "Supermarkt" sprachen. Der Entwurf von Herzog/de Meuron verspricht Offenheit und Licht, die unterirdische Durchquerung zu den anderen Häusern wird ein Ereignis.