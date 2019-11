29. Filmfestival in der Lausitz

In Cottbus hat am Dienstagabend das 29. Festival des Osteuropäischen Films begonnen. Die Zuschauer können sich auf sieben Weltpremieren freuen. Insgesamt werden 210 Filme aus 45 Ländern gezeigt. Co-Schirmherr ist in diesem Jahr Vizekanzler Olaf Scholz.