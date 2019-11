Auch einen Tag vor der angekündigten Premiere ist unklar, ob das Weihnachtsprogramm in der Märchenhütte im Monbijoupark am Freitag stattfinden kann. Der Baustadtrat des Bezirks Mitte, Ephraim Gothe (SPD), erklärte dem rbb, es werde keine weitere Ausnahmegenehmigung geben. Das Vertrauen sei erschüttert, nachdem in den vergangenen Jahren Verabredungen nicht eingehalten wurden, sagte Gothe in der rbb-Abendschau.

Der Baustadtrat betonte, er habe am Donnerstag nochmals rechtsverbindlich den Betreibern mitteilen lassen, dass im Monbijoupark Theaterspielen nicht möglich sei. Es handele sich um eine Grünanlage mit einem Bebauungsplan, der das auch festsetze, betonte Gothe. In der Vergangenheit sei es so gewesen, dass die Hütte geduldet wurde, aber es sei auch seit diesem Frühjahr klar gewesen, dass diese Duldung nicht verlängert werde - und er habe das auch zu keinem Zeitpunkt in Aussicht gestellt.

Die Betreiber der Märchenhütte, David Regehr und Roger Jahnke, wollen dennoch nicht aufgeben. Der Abendschau sagten sie, die Premiere werde am Freitag stattfinden, man werde wieder für die Berliner spielen. Für diesen Fall drohte der Bezirk Zwangsmittel an, also eine Geldstrafe. Auf der Internetseite der Märchenhütte heißt es: "Wir spielen bis Ende Februar." Den Angaben zufolge sind fast alle für November und Dezember geplanten Vorstellungen bereits ausverkauft.