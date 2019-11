Trotz der jüngsten Querelen kann in der Märchenhütte im Berliner Monbijoupark vorerst gespielt werden. Unmittelbar vor der Premiere am Freitagabend gab es keine Hinweise, dass der Bezirk Mitte die Saisoneröffnung kurzfristig verhindert.



Baustadtrat Gothe (SPD) bekräftigte jedoch in der rbb-Abendschau am gleichen Abend, dass die Nutzung des Areals nicht zulässig sei. In der kommenden Woche würden deshalb die notwendigen juristischen Schritte eingeleitet.