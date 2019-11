Mit mehrjähriger Verspätung und letztlich wesentlich teurer als geplant ist die Staatsbibliothek jetzt umfassend modernisiert. Das Gebäude Unter den Linden erstrahlt in neuem Glanz. Bis zur Eröffnung müssen sich die Besucher aber noch etwas gedulden.

Nach 14 Jahren Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten in der Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden weitgehend abgeschlossen. Wie das Haus am Freitag mitteilte, ist die Schlüsselübergabe mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) für Montag geplant.



Zum Abschluss der Bauarbeiten wurde das Gebäude geschlossen. In den kommenden Monaten sollen unter anderem die Lesesäle und Magazine wieder eingerichtet und der provisorische Eingang abgebaut werden. Die fertige Bibliothek werde im Frühjahr 2020 neu eröffnet, hieß es.