Das Team von Kultur NeuDenken (KND) übernimmt ab Januar die Trägerschaft des landeseigenen Kulturstandortes in der Wissmannstraße 32 in Berlin-Neukölln. Das gab Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) am Montag bekannt.



Kultur NeuDenken UG ist damit als Gewinner aus der Ausschreibung hervorgegangen, an der sich insgesamt sechs Gruppen beteiligt hatten. Letztlich habe Kultur NeuDenken "mit einem originellen und professionellen Konzept überzeugt", so Lederer.



Das Kollektiv konzipiert und realisiert nach eigenen Angaben künstlerisch-kulturelle Projekte mit dekolonialen, queer*feministischen* und klassenkritischen Ansätzen. Das interdisziplinäre Kulturangebot umfasst unter anderem bildende Kunst, Performances, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Wissenschaft und kulturelle Bildung.