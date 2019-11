Künstler, Rentner und Punks: Helga Paris hat seit den 1960er Jahren Menschen in Ost-Berlin fotografiert. Ihre Bilder geben einzigartige Einblicke in den Alltag der DDR. Jetzt zeigt eine Ausstellung in der Akademie der Künste das Lebenswerk der 81-Jährigen. Von Anne Kohlick

Sie trägt ihre Kittelschürze mit der Eleganz einer griechischen Statue: 1984 schaut eine junge Näherin in die Kamera von Helga Paris – fragend, offen, voller Vertrauen. Die Fotografin ist ihr im "VEB Treffmodelle" in Ost-Berlin begegnet, wo hunderte Arbeiterinnen in der Greifswalder Straße Mäntel herstellen. Helga Paris ist mit ihrer Kamera dabei. In ruhigen Momenten bittet sie die Frauen einzeln um ein Foto. "'Sie müssen nichts für mich machen', habe ich ihnen gesagt. 'Gucken Sie einfach so, wie Sie sich gerade fühlen.'"

Die Ausstellung "Helga Paris, Fotografin" ist vom 8.11.2019 bis 12.1.2019 in der Akademie der Künste in Berlin von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr zu sehen. Die Tickets kosten sechs, ermäßigt vier Euro. Am 8. und 9. 11. ist der Eintritt frei.

"Erstmal habe ich damals ein paar Tage im Betrieb mitgearbeitet, damit die Frauen sich an mich gewöhnen und Vertrauen aufbauen. Nähen kann ich ja", erinnert sich die heute 81-Jährige. "Das ist mir gegeben, dass ich in der Lage bin, Menschen zu entspannen und aufzuschließen. Sonst wird das Foto nichts." Das Fotografieren hat sich Helga Paris selbst beigebracht und sich dafür von Amateur-Bildern inspirieren lassen. "Meine beiden Tanten hatten Kameras. Da gibt es viele Fotos mit dem gezackten Rand aus den 30er und 40er Jahren, die ich in einem Schuhkarton aufbewahrt habe." Amateur bedeute Liebhaber, betont sie – "und so bin ich auch an die Dinge herangegangen".

Studiert hat Helga Paris Modegestaltung an der Berliner Fachschule für Bekleidung. Im "VEB Treffmodelle" machte sie in diesem Rahmen ein Praktikum - Jahrzehnte später fallen ihr die Näherinnen wieder ein. Sie beschließt, ihnen eine Fotoserie zu widmen.

Helga Paris, Jahrgang 1938, steht in der Ausstellung, die ihr die Akademie der Künste in Berlin gerade widmet und erinnert sich genau an den entscheidenden Augenblick beim Fotografieren. Einerseits legt sie Wert auf das Einverständnis derjenigen, die sie porträtiert. "Andererseits war es wichtig, den Auslöser zu drücken, bevor die Leute überlegen: 'Liegt mein Haar richtig? Wie sehe ich gerade aus?'", sagt die Künstlerin, die seit 1966 in derselben Straße im Prenzlauer Berg lebt.

Was für ein vielseitiges Werk sie seitdem geschaffen hat, zeigt die Ausstellung "Helga Paris, Fotografin" in der Akademie der Künste am Brandenburger Tor. 275 ihrer Bilder aus sechs Jahrzehnten sind dort zu sehen, ausgewählt aus dem persönlichen Archiv der Künstlerin, das mehr als 200.000 Negative umfasst. Diesen Bilderschatz schenkt Helga Paris, selbst Akademie-Mitglied seit den 90er Jahren, der Akademie der Künste jetzt.

Sie beginnt in den 60er Jahren damit, ihren Sohn Robert und ihre Tochter Jenny zu fotografieren: als Schattenriss vor einer riesig aufragenden Wolke, im Fenster ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg. Ihr Talent zeigt sich schon in diesen frühen Bildern. Auf eines ihrer Bilder wird ein Bekannter von Helga Paris aufmerksam: "Der Filmregisseur Peter Voigt sah das bei mir und hat gesagt: 'Dit Bild is jut - mach mal Fotografie.'" Ein Glücksfall, ohne den aus Helga Paris womöglich nie eine Fotografin geworden wäre.

Gleich am Eingang der Ausstellung schaut die Künstlerin den Besuchern aus zwölf Selbstporträts entgegen. Schonungslos ehrlich hat Helga Paris in den 80er Jahren ihr Gesicht im Spiegel fotografiert: mal müde, dann erfrischt, mal traurig, mal zufrieden. "Man sieht mir immer an, ob es mir gut geht oder nicht. Ich muss mich anstrengen, wenn ich das überspielen will", sagt Helga Paris. Dass ihr Leben als alleinerziehende Mutter nicht immer einfach war, sieht man auf vielen der Fotos. Aber dann strahlt sie wieder – zum Beispiel in einem geblümten Kleid 1988: "Da ging’s mir außerordentlich gut. Das war in der Nacht vor meinem ersten Flug nach New York. Da war ich 50 und überglücklich."

Ihre einfühlsamen Schwarzweiß-Aufnahmen von Müllfahrern und Möbelträgern, aus Eckkneipen und Altersheimen geben einzigartige Einblicke in den Alltag der DDR. Schriftstellerin Christa Wolf steht genauso vor ihrer Kamera wie der spätere Berghain-Türsteher Sven Marquardt, 1981 als Punk mit beeindruckendem Irokesenschnitt. Damals widmet Helga Paris Jugendlichen in Ost-Berlin eine ganze Porträtserie. "Als ich zum ersten Mal die Punker sah mit diesem Metall und diesen Haaren - ich hab mich gefürchtet. Ich hatte nie sowas gesehen und sie kamen mir aggressiv vor ", erinnert sich die Künstlerin, "aber es dauerte nicht lange, dann hatten meine Tochter und mein Sohn auch rote und grüne Haare und sie kamen mit ihren Punker-Freunden nach Hause zu uns. Da habe ich gemerkt, was für Seelchen das sind!"